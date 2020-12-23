В США пассажиры выпрыгнули на ходу из взлетающего самолёта

Двое пассажиров воспользовались надувным трапом и выпрыгнули на ходу из самолёта, готовившегося совершить рейс Нью-Йорк — Атланта.

Инцидент произошёл в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия. Лайнер, принадлежащий компании Delta Airlines, совершал руление в направлении взлётно-посадочной полосы, готовясь к взлёту.

В этот момент двое пассажиров рейса 462 отстегнули ремни безопасности и покинули свои места. Под взглядами изумлённых пассажиров рейса им удалось открыть дверь самолёта и активировать надувной трап, применяющийся для экстренной эвакуации людей в аварийных ситуациях. Оба нарушителя спокойствия покинули лайнер на ходу вместе со своей служебной собакой, но вскоре были задержаны.

Пассажиры-нарушители оказались жителями штата Флорида, их имена Антонио Мердок (31 год) и Брианна Греко (23 года). И, хотя Мердок заявил об имеющемся у него посттравматическом стрессовом расстройстве, ему предъявлено обвинение в причинении ущерба и создании ситуации, опасной для других людей. Обоих также обвиняют в незаконном проникновении в кабину лайнера. После предъявления обвинения обоих нарушителей отпустили, суд над ними состоится в феврале, сообщает The New York Times.