Жительница Томской области избила своего сына якобы за то, что он плохо вёл себя в школе. Видео произошедшего появилось в соцсети "ВКонтакте". Инцидент произошёл в Каргасокском районе. На кадрах запечатлено, как женщина бьёт ребёнка рукой, пока он кричит "Больше не буду!". Мальчик держится за палку, чтобы не дать ей матери.

"По предварительной информации, вечером 19 декабря 2020 года жительница Каргасокского района применила насилие к своему малолетнему сыну из-за его поведения в школе. Видеозапись конфликта получила распространение в социальных сетях.

Прокуратура Каргасокского района приступила к проверке исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", — сообщили в прокуратуре региона.