Житель Ангарска отправился в колонию строгого режима за кражу гусей

Житель Ангарска будет отбывать наказание в колонии строгого режима из-за того, что украл четырёх гусей.

Как сообщает издание irkutskmedia.ru, инцидент произошёл минувшим летом в посёлке Ударник. Мужчина проник на участок, похитил четырёх гусей, а позже продал их за 500 рублей. Деньги похититель потратил на личные нужды.

Кроме того, злоумышленник успел совершить ещё две кражи: мужчина украл сотовый телефон и мотокосу. Отмечается, что ранее он был неоднократно судим за кражи.

Суд признал ангарчанина виновным и назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии строгого режима.