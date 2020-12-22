Житель Ангарска будет отбывать наказание в колонии строгого режима из-за того, что украл четырёх гусей.
Как сообщает издание irkutskmedia.ru, инцидент произошёл минувшим летом в посёлке Ударник. Мужчина проник на участок, похитил четырёх гусей, а позже продал их за 500 рублей. Деньги похититель потратил на личные нужды.
Кроме того, злоумышленник успел совершить ещё две кражи: мужчина украл сотовый телефон и мотокосу. Отмечается, что ранее он был неоднократно судим за кражи.
Суд признал ангарчанина виновным и назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Госдума уже одобрила соответствующий законопроект.