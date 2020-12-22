Вагоны поезда сошли с рельсов в Амурской области

В Амурской области движение поездов было затруднено из-за схода вагонов грузового поезда.

Как сообщает издание regnum. ru, на участке дороги "Тында — Пурикан" сошли три вагона грузового поезда. Отмечается, что опрокидывания вагонов не произошло, они только сошли с рельсов.

Из-за происшествия на перегоне было задержано движение двух пассажирских поездов по маршрутам "Тында — Хабаровск" и "Благовещенск — Тында".

Последствия аварии ликвидировали два аварийно-спасательных поезда из Тынды и Сковородино.

В настоящее время движение поездов на участке восстановлено.