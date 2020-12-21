Жителей Якутии привлекут к ответственности за убийство лисы

В Якутии двоих местных жителей накажут за жестокое убийство лисы. Истязания животного они снимали на видео.

Как сообщает портал vesti.ru, животное попало под колёса трактора, но не смогло убежать от людей из-за того, что была повреждена задняя лапа. Тога лисица стала преследовать человека, который снимал её. В ответ агрессивный оператор несколько раз ударил лису ногой, а затем задушил её.

По факту произошедшего сотрудники полиции и минэкологии проводят проверку.

Отмечается, что лиса могла страдать бешенством, однако якутян подозревают в жестоком обращении с животным.