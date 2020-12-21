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При пожаре на станции переливания крови в Уфе эвакуировали 150 человек

Происшествия

Во время пожара на станции переливания крови в Уфе было эвакуировано 150 человек.

Как сообщает издание m24.ru, возгорание произошло на четвёртом этаже здания. Из-за происшествия были эвакуированы 150 человек. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Пламя охватило площадь в 80 квадратных метров. В настоящее время пожар ликвидирован. В тушении были задействованы 61 огнеборец и 15 единиц техники.

По факту произошедшего прокуратурой организована проверка. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.

Автор: Максим Щегольков
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