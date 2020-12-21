Двух рабочих фермы убил неизвестный в Тамбовской области

В Тамбовской области неизвестный убил двух рабочих местной животноводческой фермы.

Как сообщает издание province.ru, инцидент произошёл в Бондарском районе. Тела убитых обнаружил хозяин фермы. По предварительной информации, один из потерпевших умер от черепно-мозговой травмы, а другой — от огнестрельного ранения головы.

В убийстве подозревают ещё одного работника фермы, который проживал совместно с покойными. В ходе осмотра жилища правоохранители обнаружили, что сейф для хранения ружья взломан, а само оружие отсутствует.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также местонахождение подозреваемого.