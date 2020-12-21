Российский моряк скончался от нового коронавируса в Норвегии

В Норвегии после заражения коронавирусом скончался российский моряк. Больны более половины членов экипажа рыболовецкого траулера "Ома", прибывшего в порт города Берген.

Как сообщает издание gazeta.ru, погибший был болен коронавирусом нового типа. Всего из 34 членов экипажа тест на "ковид" оказался положительным у 18 человек. Заражённых изолировали, а остальных отправили на карантин.

В настоящее время нет информации о том, как себя чувствуют члены экипажа.

Отмечается, что судно пробудет в порту до полного выздоровления всех членов экипажа.