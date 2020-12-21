Вступившихся за несовершеннолетнюю дочь родителей, избили трое мужчин

В Санкт-Петербурге задержаны трое мужчин, которые вступили в конфликт с несовершеннолетними девочками, а позже избили родителей одной из них.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл на детской площадке одного из дворов в Московском районе северной столицы. Трое мужчин развязали конфликт с детьми. Одна из девочек позвала на помощь родителей, которых агрессивные мужчины избили. На место прибыли наряды полиции и задержали нападавших, а пострадавшие отправились в медучреждение, где врачи зафиксировали повреждения.

В настоящее время проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также роль каждого из участников конфликта.