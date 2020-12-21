На Урале воспитанники детского сада получили ожоги от бактерицидной лампы. Разобраться в случившемся предстоит правоохранителям.
Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл в городе Полевской. По предварительной информации, несколько детей получили ожоги из-за того, что сотрудники дошкольного учреждения включили бактерицидную лампы вместе с обычными.
Назначена экспертиза, которая определит степень тяжести вреда здоровью детей. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, возможно, будет возбуждено уголовное дело.
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