Воспитанники детского сада получили ожоги от бактерицидной лампы

На Урале воспитанники детского сада получили ожоги от бактерицидной лампы. Разобраться в случившемся предстоит правоохранителям.

Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл в городе Полевской. По предварительной информации, несколько детей получили ожоги из-за того, что сотрудники дошкольного учреждения включили бактерицидную лампы вместе с обычными.

Назначена экспертиза, которая определит степень тяжести вреда здоровью детей. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, возможно, будет возбуждено уголовное дело.