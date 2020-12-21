Умер "папа" "Ну, погоди!" Александр Курляндский

Сегодня в Москве на 83 году жизни скончался автор сценария мультсериала "Ну, погоди!" Александр Курляндский.

Об этом сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на близких писателя.

Напомним, Александр Курляндский придумал не только любимцев нескольких поколений -Волка и Зайца, но и был сценаристом других советских мультиков:

"Баба-яга против!", "Возвращение блудного попугая", "Сезон охоты", "Великолепный Гоша" и других. По его рассказам снято несколько эпизодов "Ералаша".