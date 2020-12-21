Тело подростка обнаружили в томском доме-интернате

В Томской области в местном доме-интернате было обнаружено тело подростка. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл в Тунгусовском детском доме-интернате. Тело 15-летнего воспитанника было обнаружено утром в помещении группы №1.

Отмечается, что признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было.

В настоящее время региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.