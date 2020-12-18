Бронетранспортёр протаранил иномарку в Калининграде

В Калининграде на одном из перекрёстков бронетранспортёр протаранил иномарку.

Как сообщает издание glas.ru, инцидент произошёл 18 декабря около 15:00 часов на пересечении улиц Окружной и Дзержинского. По предварительным данным, в результате аварии пострадавших нет. Портал vse42.ru сообщил, что на месте ЧП образовалась длинная пробка.

Издание отмечает, что со слов одного из очевидцев, водитель легкового Volkswagen оказался зажат, но позже его достали через лобовое стекло.

Теперь в причинах дорожно-транспортного происшествия предстоит разобраться специалистам.