Свалку использованных тестов на коронавирус нашли в Краснодаре

В одном из районов Краснодара была обнаружена свалка с пробирками с кровью и использованными тестами на коронавирус.

Как сообщает "Комсомольская правда", инцидент произошёл в Прикубанском районе. После обнаружения опасных отходов, прокуратура инициировала проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, установлено, что свалка послужила причиной загрязнения почвы в указанном районе.

В настоящее время расследование дела продолжается, ход следствия находится на контроле прокуратуры.