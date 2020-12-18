Двое детей сбежали из детского сада в Старом Осколе

В Старом Осколе во время прогулки из детского сада сбежали двое шестилетних детей.

Как сообщает издание kursk.com, инцидент произошёл 18 декабря около 12:30 часов. Воспитанники детского сада находились на прогулке. В определённый момент, оставшиеся без контроля дети, самостоятельно покинули территорию учреждения.

Прибывшие на место правоохранители стали вести поиск пропавших детей, и спустя 2,5 часа обнаружили их неподалёку от детского сада.

В настоящее время по факту произошедшего прокуратурой организованна проверка.