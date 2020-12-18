Наручники спасли жизнь полицейскому в Подмосковье

В Московской области наручники спасли жизнь сотруднику полиции. Они защитили мужчину от пули.

Как сообщает telegram-канал Baza, инцидент произошёл в подмосковном Егорьевске. Полицейские прибыли с Камчатки, чтобы провести опрос мужчины, подозреваемого в торговле наркотиками. Однако, подозреваемый не был настроен на разговор со стражами порядка и открыл по ним огонь.

Одна из пуль была направлена прямо в грудь полицейского, но его спасла счастливая случайность: на груди правоохранителя висели наручники. Пуля попала в их цепь и застряла между звеньев. Полицейский отделался кровоподтёком.

Подозреваемый же, понимая, что стражи порядка намерены его задержать, покончил с собой.