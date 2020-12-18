Священнослужителя из Мордовии обвиняют в истязании его несовершеннолетних детей.
Как сообщает rbc.ru со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, речь идёт об иерее Сергии Смолякове. Известно, что он воспитывал 12 детей, в том числе, приёмных.
Следствие полагает, что мужчина систематически наносил шестерым детям побои, лишал их еды и сна. Одна из его приёмных дочерей заявила, что священник дважды совершил в ее отношении "иные действия сексуального характера".
В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По некоторым данным, подозреваемый был задержан.
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