Священника из Мордовии обвиняют в истязании детей

Священнослужителя из Мордовии обвиняют в истязании его несовершеннолетних детей.

Как сообщает rbc.ru со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, речь идёт об иерее Сергии Смолякове. Известно, что он воспитывал 12 детей, в том числе, приёмных.

Следствие полагает, что мужчина систематически наносил шестерым детям побои, лишал их еды и сна. Одна из его приёмных дочерей заявила, что священник дважды совершил в ее отношении "иные действия сексуального характера".

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По некоторым данным, подозреваемый был задержан.