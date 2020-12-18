Житель Ивановской области убил тётю и скормил её тело собакам

В Ивановской области местный житель убил свою тётю, после чего скормил её труп собакам.

Как сообщает издание ivanovonews.ru, трагедия произошла в июле этого года. Женщина и её 23-летний племянник распивали спиртное. В ходе застолья между ними возник конфликт, в результате которого молодой человек нанёс родственнице 63 удара ножом. Потерпевшая получила повреждения шеи, груди, живота, конечностей, сердца и иных органов. Женщина скончалась на месте. После этого племянник скормил труп домашним собакам.

Молодой человек был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело. В ходе следствия он признал вину. В ближайшее время дело направят в суд для рассмотрения по существу.