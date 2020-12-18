Житель Ярославля до смерти избил своего пожилого отца

В Ярославле нетрезвый мужчина до смерти избил пожилого отца. Теперь ему грозит срок в колонии.

Как сообщает "Комсомольская правда", инцидент произошёл в Дзержинском районе города в начале декабря. Нетрезвый 54-летний местный житель повздорил со своим 76-летним отцом. В ходе потасовки пьяный ярославец нанёс пожилому отцу множество ударов, в том числе по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали и заключили под стражу. Расследование продолжается.