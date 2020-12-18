Бездомные собаки искусали мужчину и загрызли женщину в Ухте

В Ухте стая бродячих собак напала на двух местных жителей. Мужчина получил ранения, а женщина погибла.

Как сообщает vesti. ru, трагедия произошла 17 декабря на улице Железнодорожной. Мужчина и женщина проходили мимо складских помещений, когда на них напала свора бродячих собак.

По некоторым данным, раненый 53-летний мужчина смог вырваться из лап свирепых животных и скрылся в ближайшем магазине. Женщине же повезло меньше — от полученных укусов животных она скончалась на месте.

В настоящее время по факту произошедшего проводится процессуальная проверка.