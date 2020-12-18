В Саратове пенсионерка погибла, получив ожоги при прорыве горячей воды. Её супруга госпитализировали с ожогами.
Как сообщает РИА "Новости", 72-летний пенсионер находился в ванной комнате, когда случился прорыв трубы горячего водоснабжения. Горячая вода мощным напором стала заливать всё помещение. На помощь супругу поспешила 65-летняя дама, которая пыталась подставить таз под напор воды. В это время мужчина пошёл за сантехником, а когда вернулся с ним, обнаружил свою жену без сознания на полу.
Прибывшие на место медики госпитализировали пенсионерку, однако спустя непродолжительное время она скончалась.
По факту произошедшего следователи проводят проверку.
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