Четырёхлетний мальчик умер в детском саду в Забайкальском крае

В Забайкальском крае в детском саду скончался четырёхлетний ребёнок. Проводится проверка.

Как сообщает "Комсомольская правда", инцидент произошёл в селе Казаново 17 декабря. Около 14:00 часов ребёнок пожаловался на плохое самочувствие. Сотрудники дошкольного учреждения вызвали медиков и сообщили о произошедшем родителям мальчика.

Прибывшие на место врачи решили экстренно госпитализировать малыша, однако до больницы его так и не довезли: ребёнок скончался в карете скорой помощи.

В настоящее время расследованием трагедии занимаются следователи. Возбуждено уголовное дело.