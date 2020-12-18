Сильнейшее за 500 лет землетрясение произошло в Милане

Самое сильное за последние 500 лет землетрясение произошло в Милане. Оно привело к затруднению движения транспорта.

Как сообщает РИА "Новости", землетрясение магнитудой в 3,9 балла было зафиксировано Национальным институтом геофизики и вулканологии Италии в 16:59 по местному времени.

Эпицентр стихии находился в шести километрах к западу от Милана на глубине 56 километров.

Отмечается, что подземные толчки ощущались в разных районах города, а также пригородах. Это вызвало затруднение в работе транспорта. В то же время, разрушений и жертв стихия не принесла.