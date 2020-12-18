Ревнивая омичка ударила ножом сожителя и убила соперницу

В Омске местная жительница, приревновав сожителя, ударила его ножом, а после задушила соперницу и сбросила её тело с лестницы.

Как сообщает издание omskregion.info, инцидент произошёл в июле этого года. Во время застолья с распитием спиртного 36-летняя женщина на почве ревности нанесла сожителю 12 ударов ножом, а после задушила соперницу и сбросила её тело с лестницы.

Отмечается, что женщина в ходе следствия не хотела признавать вину и выдумывала различные версии в своё оправдание, в том числе, заявляла, что сама стала жертвой и всего лишь оборонялась.

Однако, следствию удалось собрать достаточные доказательства вины. В настоящее время расследование завершено, обвиняемая дожидается суда в СИЗО.