Барнаульца обвиняют в насилии над падчерицей

В Алтайском крае местного жителя обвиняют в сексуальном насилии над малолетней падчерицей.

Как сообщает издание bankfax.ru, следствие установило, что 37-летний барнаулец с 2012 года жил с местной жительницей и воспитывал её несовершеннолетнюю дочь. Когда ребёнку исполнилось восемь лет, мужчина в течение двух месяцев заставлял девочку смотреть фильмы для взрослых, а позже совершил с ней насильственные действия сексуального характера.

На протяжении трёх лет девочка никому не рассказывала о произошедшем, так как отчим пригрозил развестись с её матерью. Когда пара всё же рассталась, ребёнок рассказал о случившемся.

Злоумышленнику предъявили обвинение, он признал свою вину. В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 20 лет колонии.