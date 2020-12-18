Во Франции мужчина захватил заложников в офисе компании

На севере Парижа мужчина захватил заложников в офисе одной из компаний. По некоторым данным, он удерживал свою супругу.

Как сообщает "Интерфакс", инцидент произошёл в муниципалитете Домон департамента Валь-д'Уаз. По некоторым данным, мужчина удерживал в заложниках супругу, с которой находился в бракоразводном процессе.

Двое сотрудников компании, в которой случилось происшествие, получили ранения.

РИА "Новости" сообщают, что позже мужчина убил супругу, а затем покончил с собой.

Отмечается, что раненные находятся вне опасности.