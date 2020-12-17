Младшие школьники массово отравились в Обнинске

В Обнинске учащиеся младших классов одной из местных школ стали массово обращаться за помощью с признаками отравления.

Как сообщает издание regnum.ru, инцидент произошёл в местной общеобразовательной школе №3. Директор школы сообщила о том, что некоторые ученики младших классов почувствовали недомогание, у них началась рвота. Пострадавших осмотрел школьный медик.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, к которой привлечены специалисты Роспотребнадзора. О происшествии проинформировали главного санитарного врача города, а также организацию, оказывающую услуги по предоставлению питания.