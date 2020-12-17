Неизвестный с пистолетом похитил из банка в Петербурге 450 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина в маске, угрожая оружием, похитил из банка 450 тысяч рублей.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл в отделении одного из банков на улице Белы Куна около 15:00 часов по московскому времени.

Грабитель ворвался в отделение и, угрожая присутствующим предметом, внешне напоминающим пистолет, похитил крупную сумму денег. После этого нападавший скрылся. В настоящее время его поисками занята полиция.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.