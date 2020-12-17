В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина в маске, угрожая оружием, похитил из банка 450 тысяч рублей.
Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл в отделении одного из банков на улице Белы Куна около 15:00 часов по московскому времени.
Грабитель ворвался в отделение и, угрожая присутствующим предметом, внешне напоминающим пистолет, похитил крупную сумму денег. После этого нападавший скрылся. В настоящее время его поисками занята полиция.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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