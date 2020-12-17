Десятилетний ребёнок сжёг ёлку в центре Ханты-Мансийска

В центре Ханты-Мансийска школьник поджёг декоративную ёлку. От праздничного дерева остался лишь каркас.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл на улице Карла Маркса, которая является центральной в Ханты-Мансийске. Очевидцы сообщили в полицию, что неизвестный мальчик поджёг ёлку. Правоохранителям удалось оперативно установить личность поджигателя и его родителей.

Десятилетний сорванец пояснил, что нашёл на улице зажигалку и решил проверить, работает ли она. О том, что ёлка может загореться, ребёнок не подумал.

Полицейские провели профилактическую беседу со школьником и его родителями.