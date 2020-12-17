Новосибирец вызвал "скорую", но не пустил к больному сыну врача

В Новосибирске местный житель избил реаниматолога, который приехал на вызов к его больному сыну.

Как сообщает "Интерфакс", инцидент произошёл в ночь на 13 декабря. Бригада медиков прибыла для оказания помощи девятилетнему мальчику, у которого были боли в животе и потеря сознания.

Прибыв на место, врачи с порога поспешили к больному, так как была серьёзная опасность для его здоровья. При этом медики не надели бахилы, что возмутило хозяина квартиры. Отец мальчика устроил скандал, после чего произошла драка, в результате которой врач-реаниматолог получил черепно-мозговую травму и множественные ссадины.

Позже оба участника конфликта подали заявления в полицию. Разбираться в инциденте предстоит правоохранителям. Отмечается, что бригаду медиков к ребёнку в итоге так и не пустили.