Восьмилетнюю девочку из Карелии насмерть сбил трактор

В Карелии во время расчистки снега трактор насмерть сбил восьмилетнюю девочку.

Как сообщает ТАСС, трагедия произошла днём 17 декабря в городе Костомукша.

Мужчина 1965 года рождения, управляя трактором, расчищал снег на улице Ленина в районе одного из домов. Двигаясь задним ходом, мужчина совершил наезд на восьмилетнюю девочку. Ребёнок получил травмы несовместимые с жизнью, от которых скончался на месте происшествия.

В настоящее время по факту произошедшего полицейские проводят проверку, выясняются все обстоятельства происшествия.