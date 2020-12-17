Неизвестные в Чечне бросили гранату в полицейских

В Чечне двое неизвестных совершили нападение на полицейских. Мужчины бросили гранату в силовиков.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в Курчалоевском районе. Стражи порядка остановили автомобиль, в котором находились двое мужчин, для проверки. Злоумышленники отказались выполнять законные требования правоохранителей и попытались скрыться, при этом открыв огонь по полицейским из автоматического оружия, и бросив в их сторону гранату.

В итоге, преступников ликвидировали. Позже правоохранители установили их личности. Отмечается, что сами полицейские не пострадали.