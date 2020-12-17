Вандалы забросали снегом Вечный огонь в Петербурге

В Санкт-Петербурге неизвестные мужчины забросали Вечный огонь снегом. Сейчас вандалов ищет полиция.

Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл на Марсовом поле. О том, что Вечный огонь потушен, правоохранителям сообщили прохожие. Стражи порядка стали устанавливать обстоятельства произошедшего, и выяснили, что огонь забросали снегом двое неизвестных мужчин.

В настоящее время полицейские устанавливают личности злоумышленников и ведут их розыск. В региональном управлении МВД не исключают возбуждения уголовного дела по факту произошедшего.

Отмечается, что Вечный огонь расчистили от снега и зажгли вновь.