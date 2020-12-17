Жительница Ленобласти пойдёт под суд за избиение своих дочерей

В Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая избивала двух несовершеннолетних дочерей.

Как сообщает издание regnum. ru, заявление на 37-летнюю женщину написала её мать. Бабушка детей рассказала, что фактически воспитанием занимается она, а когда девочки девяти и 14 лет оказываются дома, мать регулярно избивает их, после чего они убегают из дома и проводят время в подъезде. Также заявительница указала, что её взрослая дочь ведёт аморальный образ жизни.

В итоге дети были госпитализированы в больницу, у них диагностированы множественные ушибы и ссадины. Правоохранителям девочки рассказали, что хотели бы остаться с бабушкой.

В отношении их матери возбуждено уголовное дело, она находится под подпиской о невыезде.