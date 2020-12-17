Строитель погиб после падения в шахту лифта в Рязани

В Рязани на стройке молодой человек упал в шахту лифта и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Как сообщает издание ryazan. life, 25-летний местный житель пришёл на стройку, чтобы устроиться на работу каменщиком. Но трудоустроиться молодой человек не успел: поднявшись на 14-й этаж, он оступился и упал в шахту лифта. В результате падения парень погиб на месте.

В настоящее время по факту произошедшего Следственный комитет инициировал проверку, по её результатам будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела.