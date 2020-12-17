Три женщины пытались продать новорождённых детей гражданам Китая

В Красноярске три женщины из ближнего зарубежья пытались продать новорождённых детей гражданам Китая.

Как сообщает РИА "Новости", в августе прошлого года 34-, 32- и 27-летние гражданки одной из республик ближнего зарубежья заключили договоры о суррогатном материнстве с гражданами Китая, которые являются биологическими отцами детей. Женщины согласились продать новорождённых за миллион рублей.

В апреле 2020 года они родили двух мальчиков и одну девочку. После этого матери оставили детей няне, а сами уехали к себе на родину. Теперь их, а также отцов детей разыскивают правоохранители.

В настоящее время новорождённые находятся в доме ребёнка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.