На борту самолёта из Москвы скончался пассажир

Во время приземления самолёта, следовавшего из Москвы в Пермь, скончался пассажир.

Как сообщает издание vesti. ru, инцидент произошёл утром 17 декабря. Самолёт из Москвы приземлился в 4:00 часа утра в аэропорту "Большое Савино", и сразу после этого 41-летнему пассажиру стало плохо.

Экипаж пытался оказать пострадавшему помощь, но безуспешно. Очевидцы отмечают, что было похоже, будто у мужчины случилась сердечная недостаточность. После этого члены экипажа вызвали на борт медиков, но когда те прибыли на место, им оставалось только констатировать смерть пассажира.