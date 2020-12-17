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На борту самолёта из Москвы скончался пассажир

Происшествия

Во время приземления самолёта, следовавшего из Москвы в Пермь, скончался пассажир.

Как сообщает издание vesti. ru, инцидент произошёл утром 17 декабря. Самолёт из Москвы приземлился в 4:00 часа утра в аэропорту "Большое Савино", и сразу после этого 41-летнему пассажиру стало плохо.

Экипаж пытался оказать пострадавшему помощь, но безуспешно. Очевидцы отмечают, что было похоже, будто у мужчины случилась сердечная недостаточность. После этого члены экипажа вызвали на борт медиков, но когда те прибыли на место, им оставалось только констатировать смерть пассажира.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Надежда Яковлева
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