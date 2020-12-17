Волгоградец избил медиков перинатального центра и получил срок

Волжский суд признал виновным молодого человека, который в конце прошлого года избил врачей перинатального центра в Волгограде.

Как сообщает "Комсомольская правда", 30 декабря 2019 года в медучреждение попала 23-летняя девушка на седьмом месяце беременности, которая жаловалась на боли в животе. Медики провели осмотр и рекомендовали ей остаться на сохранении, девушка ответила категорическим отказом и стала звонить своему молодому человеку, жалуясь на врачей.

Около часа ночи в центре появился пьяный друг беременной и устроил скандал. Врач попытался успокоить молодого человека, но тот набросился с кулаками на медика и 64-летнюю медсестру. Тогда врачи позвонили в полицию, прибывшие стражи порядка задержали нетрезвого мужчину.

В итоге суд признал его виновным и назначил наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии общего режима. Отмечается, что парня осудили не только за драку, но и за грабёж и присвоение чужого имущества.