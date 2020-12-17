Первоклассница "заминировала" школу, чтобы поиграть с котом

В Одессе шестилетняя ученица первого класса сообщила о бомбе в школе, чтобы пойти домой и поиграть с котом.

Как сообщает издание kp.ua, утром 16 декабря в полицию поступил звонок, голос на другом конце провода сообщил, что в одной из школ заложено взрывное устройство.

В ходе разбирательства выяснилось, что звонила шестилетняя первоклассница этой же школы. Она объяснила, что хотела скорее вернуться домой, чтобы поиграть с котом, который остался один.

Правоохранители провели с девочкой беседу, а в отношении родителей составили административный протокол.