Две девочки-подростка из Пензы осквернили Вечный огонь

В Пензе две 15-летние девочки осквернили Вечный огонь. Видео с актом вандализма распространилось в соцсетях.

Как сообщает ТАСС, на ролике, размещённом в одной из социальных сетей видно, как подростки греют у огня руки, ноги и ягодицы, и при этом нецензурно выражаются.

Личности обоих девочек были установлены, одну из них уже опросили в присутствии матери.

По факту произошедшего правоохранители проводят проверку. Решается вопрос о постановке подростков на профилактический учёт. Прокуратура проверит работу органов профилактики.