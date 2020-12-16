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Две девочки-подростка из Пензы осквернили Вечный огонь

Происшествия

В Пензе две 15-летние девочки осквернили Вечный огонь. Видео с актом вандализма распространилось в соцсетях.

Как сообщает ТАСС, на ролике, размещённом в одной из социальных сетей видно, как подростки греют у огня руки, ноги и ягодицы, и при этом нецензурно выражаются.

Личности обоих девочек были установлены, одну из них уже опросили в присутствии матери.

По факту произошедшего правоохранители проводят проверку. Решается вопрос о постановке подростков на профилактический учёт. Прокуратура проверит работу органов профилактики.

Автор: Максим Щегольков
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