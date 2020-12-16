Самолёт совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково

В аэропорту Пулково совершил экстренную посадку самолёт Boeing 737. Она связана с неполадками оборудования.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ООО "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей аэропортом Пулково, приземление было связано с технической неисправностью аэронавигационного оборудования.

Отмечается, что Boeing вылетел из Домодедово. На борту воздушного судна находились 69 пассажиров.

Силы аэропорта Пулково были приведены в готовность для встречи самолёта. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.