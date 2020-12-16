Мужчина застрелил в больнице смертельно больную супругу

В израильской больнице мужчина застрелил смертельно больную супругу, а позже сам свёл счёты с жизнью.

Как сообщает "Московский комсомолец", инцидент произошёл 15 декабря в больнице города Црифин. Пожилой мужчина вошёл в палату нейрохирургического отделение, где проходила лечение его супруга. Отмечается, что женщина находилась в сознании.

Мужчина выстрелил в супругу, от полученного ранения она скончалась на месте. Позже 76-летний израильтянин покончил с собой.

Помимо этого, пострадал ещё один пациент отделения, он получил лёгкую царапину.