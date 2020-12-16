В московской больнице родственникам передали чужую бабушку

В Москве при выписки из больницы родственникам передали чужую бабушку. Разобраться в инциденте предстоит правоохранителям.

Как сообщают "Известия", родственники приехали в госпиталь ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы забрать проходившую там лечение бабушку, но вместо этого им передали постороннюю пожилую женщину.

сама новоявленная "родственница" ничего объяснить не смогла. Известно, что она состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. В то же время у женщины на руках были документы родственницы потерпевших. Для розыска своей бабушки они обратились в полицию.