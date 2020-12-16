Ивановская студентка помогала неизвестным создавать подставные фирмы

Студентка из Иваново передавала свои документы мошенникам, которые создавали на её имя подставные фирмы.

Как сообщает издание ivanovonews. ru, 19-летняя девушка за денежное вознаграждение передавала свои документы неустановленным злоумышленникам, которые оформляли на её имя подставные фирмы.

Отмечается, что студентка знала, для чего используются её документы. Никакого отношения к деятельности образованных фирм в реальности она не имела.

В отношении девушки возбуждено два уголовных дела, ей грозит до двух лет колонии.