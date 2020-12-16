Житель Красноярска умер после взрыва самогонного аппарата

В Красноярске в результате взрыва самогонного аппарата погиб местный житель. Ещё один человек пострадал.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл 15 декабря. В результате замыкания электропроводки произошёл взрыв и воспламенение паров спирта. Из-за взрыва пострадала хозяйка квартиры, а её сожитель позже скончался в медучреждении.

Отмечается, что в результате взрыва частично пострадала стена соседней квартиры.

Из-за происшествия эвакуировали семерых жильцов дома, ещё 30 человек покинули квартиры самостоятельно.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.