Тела трёх человек нашли в частном доме под Екатеринбургом

В частном доме в пригороде Екатеринбурга обнаружены тела трёх человек. Трупы увидели случайные прохожие через окно.

Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл 16 декабря в частном доме на улице Кичигинской. Погибли двое супругов, а также их дочь 1998 года рождения.

Признаков насильственной смерти правоохранители не обнаружили. По предварительной версии, трагедия могла произойти из-за неисправного газового котла: предполагается, что семья отравилась угарным газом.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело.