Житель Дагестана получил 10 лет тюрьмы за поддержку террористов

Жителя Дагестана Карина Юсупова приговорили к 10 годам колонии строгого режима за финансирование террористической организации.

Как сообщает ТАСС, осужденный с 2017 года поддерживал связь с членом террористической организации, который принимал участие в боевых действиях в Сирии. Находясь в Хасавюрте, Юсупов перевёл деньги посреднику, который должен был передать их террористам.

Южный окружной военный суд признал подсудимого виновным по двум статьям уголовного кодекса и приговорил его к десяти годам заключения в колонии строгого режима.