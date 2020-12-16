Жителя Дагестана Карина Юсупова приговорили к 10 годам колонии строгого режима за финансирование террористической организации.
Как сообщает ТАСС, осужденный с 2017 года поддерживал связь с членом террористической организации, который принимал участие в боевых действиях в Сирии. Находясь в Хасавюрте, Юсупов перевёл деньги посреднику, который должен был передать их террористам.
Южный окружной военный суд признал подсудимого виновным по двум статьям уголовного кодекса и приговорил его к десяти годам заключения в колонии строгого режима.
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