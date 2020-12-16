Секретный кабель ФСО за 400 тысяч рублей украли в Петербурге

В Санкт-Петербурге неизвестные похитили 200 метров дорогостоящего кабеля, принадлежащего Федеральной службе охраны.

Как сообщает издание csn-tv. ru, кабель находился неподалёку от здания Политехнического университета имени Петра Великого, в коллекторе у одного из лабораторных корпусов.

По версии правоохранителей, неизвестные ночью погрузили кабель весом около тонны в автомобиль, после чего скрылись с места преступления.

Издание отмечает, что это не первый подобный инцидент: ранее граждане Узбекистана похитили часть кабеля правительственной связи в Москве.