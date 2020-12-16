Нижегородца судят за продажу ручки со встроенной видеокамерой

В Нижнем Новгороде местный житель попал на скамью подсудимых за попытку продать ручку с функцией видеозаписи.

Как сообщает РИА "Новости", в мае этого года мужчина разместил объявление о продаже гаджета в интернете. Позже на "шпионскую ручку" нашёлся покупатель, который оказался сотрудником правоохранительных органов.

Обвинение ссылается на данные экспертиз, которые признали гаджет специальным техсредством. Обвиняемый же вины не признаёт, отмечая, что при включении записи на ручке загорается световой индикатор. Верховный же суд в 2018 году разъяснил, что приборы с открытыми элементами индикации не относятся к "шпионским".

Первое заседание по делу было назначено на 15 декабря, однако оно было перенесено из-за того, что в суд не явился ни один свидетель обвинения. Следующее заседание состоится 23 декабря.

Нижегородцу грозит штраф до 200 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до четырёх лет.