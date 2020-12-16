Предприниматель пытался поджечь дом своего бухгалтера

Предприниматель из Петербурга после конфликта со своим бухгалтером попытался поджечь его дом.

Как сообщает издание 47channel. ru, инцидент произошёл 15 декабря во Всеволожском районе. Бизнесмен из Санкт-Петербурга находился в гостях у своего бухгалтера. Между предпринимателем и женщиной вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина облил угол её дома горючей жидкостью и попытался поджечь жилище.

Дама смогла отнять у разгневанного мужчины зажигалку, а позже вызвала полицию. В свою очередь поджигатель скрылся. Теперь его разыскивают правоохранители.