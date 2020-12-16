Предприниматель из Петербурга после конфликта со своим бухгалтером попытался поджечь его дом.
Как сообщает издание 47channel. ru, инцидент произошёл 15 декабря во Всеволожском районе. Бизнесмен из Санкт-Петербурга находился в гостях у своего бухгалтера. Между предпринимателем и женщиной вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина облил угол её дома горючей жидкостью и попытался поджечь жилище.
Дама смогла отнять у разгневанного мужчины зажигалку, а позже вызвала полицию. В свою очередь поджигатель скрылся. Теперь его разыскивают правоохранители.
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